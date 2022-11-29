الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

تطورات الحالة الجوية يوم الاربعاء وهطول الأمطار - تحذيرات

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الثلاثاء، 29-11-2022 04:08 م

تطورات الحالة الجوية يوم الاربعاء وهطول الأمطار - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الاجواء لطيفة يوم الاربعاء في اغلب مناطق المملكة، و معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.
 
وتكون الاجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح غربية خفيفة السرعة.
 
 وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول والبادية.

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