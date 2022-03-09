تطورات المنخفض القطبي القادم للأردن وأماكن تراكم الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم فرص تساقط الثلوج خلال تأثير المُنخفض الجوي المُتوقع أن يبدأ مساء غدا الخميس بمشيئة الله .



حيث انه مُتوقع أن تتعرض مرتفعات شمال ووسط وجنوب المملكة العالية لتساقطات ثلجية متفاوتة تكون بشكل أوضح في مرتفعات شمال المملكة ومرتفعات الكرك والطفيلة جنوب المملكة بمشيئة الله.

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وأوضح عقل بخصوص تراكم الثلوج أنه من الممكن أن تحدث تراكمات لكنها ليست بالتراكمات الكبيرة في المرتفعات الجبلية العالية من المملكة وعلى فترات بشكل عام .

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