الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-03-2022 05:46 م

تطورات المنخفض القطبي القادم للأردن وأماكن تساقط الثلوج

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء تدريجياً بكتلة هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة بحوالي (9-11) درجة مئوية، الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر أثناء النهار بين الحين والاخر في الأجزاء الغربية من المملكة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري تهطل زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

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