تطورات المنخفض وتفاصيل حالة الطقس يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخبار - مجدي الباطية - تنخفض درجات الحرارة يوم بشكل ملموس مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المتمركز شمال شرق قبرص ، لتصبح الاجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة ، تكون غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احيانا، ومن المتوقع تدريجيا ان تمتد الهطولات الى جنوب وشرق المملكة على شكل زخات خفيفة من المطر،الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ، خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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