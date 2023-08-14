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الإثنين، 14-08-2023 03:35 م

تطورات الموجة الحارة والحالة الجوية الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - إنخفاض اخر على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة ضمن الموجة الحارة، وتصبح الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الاجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

🔺 التحذيرات: 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.

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