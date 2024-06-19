تطورات الموجة الحارة وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يستمر الطقس جاف، وحار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



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التحذيرات:

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

- خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.

- خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

- خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.