الخميس 20-06-2024
الوكيل الاخباري
 

تطورات الموجة الحارة وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

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الأربعاء، 19-06-2024 11:35 م

تطورات الموجة الحارة وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

طقس


الوكيل الاخباري - يستمر الطقس جاف، وحار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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التحذيرات:
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس
- خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.
- خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.
- خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

 

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