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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 14-06-2024 11:21 م

تطورات الموجة الحارة وحالة الطقس يوم السبت

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يستمر يوم السبت، تأثير الموجة الجافة والحارة على المملكة .

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وتبقى درجات الحرارة العظمى يوم السبت، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتبقى الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

ويستمر الأحد، تأثير الموجة الحارة على المملكة، وتكون الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق .


وتبقى الاثنين الأجواء جافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

 

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