تطورات تساقط الأمطار والثلوج خلال الساعات القادمة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أنه يُتوقع خلال الساعات القادمة أن تبدأ المملكة باستقبال الأمطار في مناطق مختلفة بينما تبدأ مرتفعات المملكة العالية باستقبال الثلوج بمشيئة الله تعالى.

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وأضاف عقل اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" إن المناطق المعرضة لحصول تراكم الثلوج فيها هي مرتفعات جنوب المملكة التي ترتفع أكثر من 1250 متر عن سطح البحر وبشكل أقل لمرتفعات الشمال العالية في عجلون وجرش واخيرا مرتفعات العاصمة عمان العالية مثل مناطق صويلح و تلاع العلي وخلدا والجبيهة وضاحية الرشيد والمناطق التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر.



وحذر عقل من خطر انزلاق المركبات مع بدء هطول الأمطار وتساقط زخات البرد والثلوج ومن خطر تشكل السيول بالأودية والمناطق المنخفضة خاصة ساعات المساء في شمال ووسط المملكة ومن انعدام الرؤية بالمناطق الصحراوية والطرق الخارجية بسبب الغبار والعواصف الرملية المتوقع.

