الجمعة 30-09-2022
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العين البكار: على الحكومة أن تنسحب مسألة تسعير المحروقات
بعد رفع الديزل.. هل ترفع الحكومة أجور وسائط النقل العام؟
الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل جامعة اليرموك
الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول صفر
أخبار الشركات
أخبار الشركات
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طالبتان من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحصلان على منحة منظمة مهندسي الطاقة العالمية (AEE)
الخشمان : اتشرف بأن اكون احد منتسبي ومؤسس حزب الاتحاد الوطني الاردني
HUAWEI MateBook X Pro:الحاسوب المحمول الأكثر أناقة والأعلى أداءً في الأردن
كورونا
كورونا
الصحة العالمية: الوضع الصحي المتعلق بكورونا أفضل من أي وقت مضى