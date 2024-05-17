الجمعة 17-05-2024
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الجمعة، 17-05-2024 09:07 ص

تعرف على أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم

حرارة


الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومغبرة أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.


وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 26 - 12، وفي مناطق البادية 34 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 17، وفي الأغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.


 




 

 


 

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