الجمعة 07-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 07-06-2024 09:11 ص

تعرف على اعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم- تحذيرات

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الوكيل الاخباري- تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة وتكون الأجواء جافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وبالأخص في أوقات الذروة (فترة الظهيرة)، ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 39 - 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 37 - 24، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 22، وفي مرتفعات الشراة 32 - 20، وفي مناطق البادية 42 - 25، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 43 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 45 - 27، وفي البحر الميت 44 - 26، وفي خليج العقبة 45 - 27 درجة مئوية.

 




 

 


 

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