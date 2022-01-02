تعرف على اقل درجة حرارة سُجلت بتاريخ الاردن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



سجلت درجات الحرارة الصغرى في المملكة اليوم انخفاضاً ملموساً متأثرةً بالمنخفض الجوي الذي سيستمر تأثيره حتى الاربعاء المقبل .

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وسجلت درجات الحرارة الصغرى في المرتفعات الشمالية فجر اليوم الاحد حوالي 5 درجات مئوية، في حين انخفضت بمرتفعات الشراه الى 3 درجات، ضمن اجواء باردة جداً بالتزامن مع اربعينية الشتاء.



وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" أن أقل درجة حرارة سجلتها المملكة كانت بتاريخ 15 كانون اول من العام 2013 حيث انخفضت درجات الحرارة الى 16 درجة مئوية تحت الصفر تم تسجيلها في محطة رصد الشوبك.



وشهدت المملكة بشهر كانون اول من العام 2013 حالة جوية غير مسبوقة صنفت على انها الأعنف في السجل المناخي الاردني سجلت حينها محطة صويلح اعلى تراكم للثلوج بلغ 85 سم، تلتها محطتا رأس منيف والجامعة الاردنية بسماكة 80 سم.