تعرّف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ليوم غدٍ الاربعاء تكون معتدلة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبينت الدائرة أن الأجواء يوم الخميس تكون معتدلة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



أما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب المملكة.



وحذرت الدائرة، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في جنوب المملكة.



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