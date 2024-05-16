الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

كندا: تصاعد أعمال عنف المستوطنين بالضفة يشكل خطر

بيان صادر عن الجيش المصري

تنويه صادر عن الحكومة

الملك يعود إلى أرض الوطن

اختتام فعاليات الأسبوع العلمي للأقسام الأكاديمية بكلية إربد الجامعية

العيسوي: الأردن بقيادة الملك، جهوده مستمرة لإيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

9 شهداء بقصف الاحتلال مناطق بغزة

الملك يلتقي العاهل البحريني

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

الخميس، 16-05-2024 10:46 م

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

441153500_465408092551015_9216886881324221459_n


الوكيل الاخباري - إرتفاع على درجات الحرارة ،الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي الى حار في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليلاً: طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومغبر أحيانا، ودافئ نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
موجة-حارة

اجواء حارة في الأردن الجمعة والسبت والحرارة تلامس الـ 40 في بعض المناطق

حر33

الأرصاد: أجواء حارة اليوم في هذه المناطق

طقس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

421930680_464785889279902_8227604852821273963_n

تغير ملموس على حالة الطقس بالمملكة يوم الجمعة

حر3

الأردنيون على موعد مع أجواء حارة نهاية الأسبوع الحالي

حرارة5

المملكة تشهد ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
حر33

الأرصاد: أجواء حارة اليوم في هذه المناطق

438174440_462983699460121_2811562076733338201_n

ادارة الارصاد الجوية تحذر من حالة الطقس يوم الاثنين

7777

انقلاب جذري على حالة الطقس في الأردن الخميس القادم

4202428235138683629371

حالة الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة

جو

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

438160915_448895874202237_8006054085384518302_n

تعرف على حالة الطقس في المملكة يوم الجمعة - تحذيرات