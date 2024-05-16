تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - إرتفاع على درجات الحرارة ،الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي الى حار في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً: طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومغبر أحيانا، ودافئ نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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