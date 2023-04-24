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الإثنين، 24-04-2023 06:28 م

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية ليومي الثلاثاء والأربعاء

درجات-الحرارة-اليوم-جريدة-المال


الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية ليومي الثلاثاء والأربعاء.

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وتاليا التفاصيل:

 

تبقى الأجواء نهار يوم غد الثلاثاء، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


أما ليلا فتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

أما ليلا فتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


 




 

 


 

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