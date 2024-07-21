تعرف على حالة الطقس بالمملكة حتى الثلاثاء

الوكيل الاخباري -يكون الطقس اليوم الأحد، حارا نسبيًا في معظم المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، حارا نسبيًا في معظم المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.



اما الثلاثاء، يبقى الطقس حارا نسبيًا في معظم المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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