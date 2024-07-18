تعرف على حالة الطقس في عطلة نهاية الأسبوع - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلا ،يوم الجمعة ، ليصبح الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في سماء المناطق الشمالية و الوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومع ساعات المساء والليل يسود طقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق حيث يكون مناسب للتنزه وممارسة النشاطات الخارجية، بينما يكون الطقس حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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التنبيهات:

- مراعاة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجسم لفترات طويلة وقت الذروة في مناطق الاغوار والعقبة.

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