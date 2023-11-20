تعرف على حالة الطقس لـ 3 ايام قادمة في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة .



كما يطرأ الأربعاء، وفق ادارة الارصاد الجوية، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .



ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة .

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