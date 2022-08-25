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الخميس، 25-08-2022 03:12 م

تعرف على درجات الحرارة خلال موجة الحر القادمة إلى المملكة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس إن درجات الحرارة في العاصمة عمان ستسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذ الوقت من السنة بحوالي 8 درجات مئوية.

وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة في العاصمة عمان ستصل إلى 40 درجة مئوية في الظل قابلة للزيادة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وبين أن المناطق الشرقية (الصفاوي، الأزرق، الرويشد) ستصل درجات حرارة فيها إلى 44 درجة مئوية.

وأضاف أن الأغوار الشمالية و الأغوار الجنوبية والبحر الميت ستسجل أعلى درجة حرارة في المملكة وستصل العظمى إلى 45 درجة مئوية قابلة للزيادة.

ويبدأ تأثير الموجة الحارة على المملكة يوم السبت القادم وستستمر حتى الأسبوع الأول من أيلول.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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