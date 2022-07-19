تعرف على درجات الحرارة خلال موجة الحر في المملكة

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية حتى نهاية شهر تموز. اضافة اعلان





وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن العاصمة عمان تسجل 36 درجة مئوية وتعتبر أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.



وأضاف ان درجات الحرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية في الاغوار والبحر الميت حتى نهاية تموز الحالي.



واشار إلى أن المرتفعات الجبلية وعجلون ستسجل 29 درجة مئوية.



وبين أن حركة الكتل الهوائية الحارة نسبيا لا تستدعي اعلان حالة الطوارئ وذلك لأن درجات الحرارة ضمن مناخ الأردن الطبيعي.



وأثرت كتلة هوائية حارة على المملكة منذ يوم أمس الاثنين وستستمر حتى نهاية شهر تموز الحالي.

