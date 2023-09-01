تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الاثنين

الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو (2-3) درجات مئوية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 35 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19 وفي مرتفعات الشراة 32 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 41 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا غدا السبت، لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتبقى الأجواء الأحد المقبل، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الاثنين المقبل ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.