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الثلاثاء، 22-03-2022 08:23 م

تعرف على مناطق تساقط وتراكم الثلوج خلال مُنخفض الأربعاء

ثلوج


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم حول المناطق المُتوقع تساقط وتراكم الثلوج فيها .

 حيث قال عقل أن مرتفعات عجلون وجرش والتي ترتفع عن 1100 عن سطح البحر مُتوقع أن تتساقط وتتراكم الثلوج فيها بشكل متفاوت خاصة فجر وصباح وظهر يوم الخميس .

بينما توقع عقل ان تشهد مرتفعات وسط المملكة التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر وربما اقل من ذلك هطولات ثلجية على فترات خاصة فجر وصباح يوم الخميس مما قد يعمل على تراكم الثلوج بشكل محدود .

و قال عقل أن مرتفعات جنوب المملكة مُعرضة لتساقط الثلوج وتراكمها بشكل متفاوت طوال تأثير المُنخفض الجوي اعتبارا من غدا الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة .

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