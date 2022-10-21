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الجمعة، 21-10-2022 03:55 م

تعرّف على موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري - تأثرت المملكة منذ مساء أمس الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث رافقها هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

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ومن المتوقع أن تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار اليوم الجمعة بدرجة أقل، حيث تضعف فترة هطول الأمطار تدريجيا، رغم أن الفرصة مواتية لهطول زخات مطرية رعدية قد تكون غزيرة أحيانا ولفترة محدودة.

 

وتتحول الأجواء ليل الجمعة السبت لتكون أجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

وتكون الأجواء يوم غد السبت، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 



 

 

 

 




 

 


 

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