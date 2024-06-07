تعرف على موعد انحسار الموجة الحارة في الأردن

الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إنه يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة قليلا يوم غد السبت، حيث يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وينحسر يوم الأحد تأثير الموجة الحارة عن المملكة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتقترب من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.