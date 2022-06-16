تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة غدا وتحذيرات

الوكيل الاخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء حارة في كافة المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار أحياناً.



التحذيرات:



- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



أما غداً الجمعة



يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ارتفاعها، مع بقاء الأجواء حارة وجافة في كافة المناطق، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.



التحذيرات:



- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم احيانا في شرق المملكة.