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الخميس، 04-08-2022 06:06 ص

تعمق تأثير موجة الحر في المملكة اليوم

درجة حراره


الوكيل الإخباري - يطرأ الخميس، المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وذلك لتعمق الكتلة الهوائية الحارة المؤثرة على المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وبحسب الدائرة، تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، تتكاثر تدريجياً مع ساعات العصر، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من الجنوب والشرق لفترة قصيرة.


وتكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع استمرار وجود الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق الجمعة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لسقوط زخات محلية من المطر في أجزاء متفرقة من الجنوب والشرق لفترة قصيرة، قد يصحبها الرعد أحياناً.


السبت، يطرأ انخفاض قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول احياناً إلى شمالية شرقية تنشط على فترات.


 




 

 


 

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