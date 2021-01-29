تغيرات في حالة الطقس خلال اليومين القادمين

الوكيل الإخباري -

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يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئياً، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 - 5 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 5 - 3، وفي مرتفعات الشراه 5 - 2، وفي مناطق البادية 13 - 4، وفي مناطق السهول 9 - 5، وفي الاغوار الشمالية 14 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 19 - 10، وفي البحر الميت 17 - 11، وفي خليج العقبة 19 - 9 درجة مئوية.