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الأربعاء، 15-05-2024 09:22 م

تغير ملموس على حالة الطقس بالمملكة يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الجمعة إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبي الى حار في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الجمعة من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية . 

 

ويوم السبت يطرأ ارتفاع اخر على الحرارة، الطقس حار نسبي في اغلب المناطق، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة . 

 

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