الجمعة 19-05-2023
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الجمعة، 19-05-2023 09:02 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

 

 




 

 


 

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