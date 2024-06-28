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الجمعة، 28-06-2024 09:15 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

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الوكيل الاخباري- يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 19، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.

 




 

 


 

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