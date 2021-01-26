تفاصيل الحالة الجوية اليوم وتطورات منخفض نهاية الاسبوع

الوكيل الاخباري - وفق النشرة الجوية المحدثة من ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء نهار اليوم باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية .

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اما ليلا تكون الاجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الاغوار والبحر

الميت والعقبة ، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية و اجزاء من مناطق البادية .

اما عن الكتلة الهوائية الباردة التي ستوثر على المملكة نهار الخميس فان المملكة تتاثر بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة لتصبح الاجواء باردة جدا لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .

الجمعة تستمر الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا وتستمر الهطولات المطرية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد هذا ومن المتوقع ان تمتد الهطولات

خلال فترات الصباح الى اجزاء من جنوب غرب المملكة .









