الجمعة 18-12-2020
الوكيل الاخباري

الناجحون في الفحص الاجمالي للطب البشري - أسماء

نقيب المدارس الخاصة يوضح للوكيل حول تسليم رواتب المعلمين

وزير الصحة للوكيل : من الممكن اعطاء لقاح كورونا للمصابين ولكن ليس أولوية

كندا : 45 وفاة و 4287 إصابة جديدة بكورونا

إسبانيا تسجل 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا

انقطاع المياه عن مناطق بعمان - اسماء

الجزائر: تسجيل 9 وفيات و 426 إصابة جديدة بكورونا

المغرب: 55 وفاة و2776 إصابة جديدة بكورونا

لبنان يسجل 14 وفاة و 1960 اصابة جديدة بكورونا

تطورات عودة المدارس بالاردن

الجمعة، 18-12-2020 09:29 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم وغدا

122020147100496677337


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، غائمة جزئيًا، وباردة في معظم المناطق، بينما تكون لطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

 

ووفق الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلاً باردة في معظم المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، كما يتوقع تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.


أما يوم غد السبت فتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 6، وفي مرتفعات الشراة 10 - 5 ، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول 15 - 10، وفي الاغوار الشمالية 21 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 14 درجة مئوية.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e2fe9984-fadd-4f9e-9618-92597a9c15d6

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بعمان

0dca06e4-d204-4aab-9203-377ea2e62b25

موعد نهاية المنخفض الجوي

1220201501747910435938

حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر القادم

طط

المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي

71735594-dd7b-4289-9a84-77e99ccce979

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

731a8930-7e5e-4430-824f-8ffd81fb4dfc

المملكة تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي غدا

أخبار متعلقة
1120201620157677935201

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

12202067937655168885

الارصاد تحذر من طقس الاربعاء

bb22055a-0b83-436f-b0fa-72c0cd31deb2

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

باردة

أجواء باردة نسبيا اليوم

1120201620157677935201

الارصاد تحذر من طقس الاحد

11201915195025533982282

الارصاد تنشر تطورات حالة الطقس وتحذر