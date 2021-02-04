تفاصيل الحالة الجوية اليوم وغداً

الوكيل الاخباري - اعتباراً من ساعات فجر اليوم الخميس تتأثر المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي حيث تشمل معظم مناطق المملكة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات غزيرة من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة .

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غداً الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وقد تكون في بعض المناطق ولفترة وجيزة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد ، ومع ساعات الليل تضعف شدة الهطول تدريجياً، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



