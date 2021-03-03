الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية

التلهوني يغرد بعد استقالته من حكومة الخصاونة - شاهد

وفيات الأربعاء 3/3/2021

وزير الخارجية يشارك في اجتماع القاهرة اليوم

مجلس النواب يناقش اليوم قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار

الارصاد : فجر الغد ثلوج ممزوجة بالامطار جنوب المملكة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ولاية أميركية تنهي قرار ارتداء الكمامات

ايطاليا: قيود جديدة لمكافحة الانتشار الواسع لكورونا

قطر.. 60 بالمئة كبار السن تلقوا جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء، 03-03-2021 07:53 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

32021175251644865904


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة نهار اليوم وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

اضافة اعلان

وليلا تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض الحرارة وتتزايد كميات الغيوم لتسود أجواء باردة جداً وغائمة، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات ما بعد منتصف الليل تمتد تدريجياً الهطولات لتشمل أغلب الأنحاء الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202118162014373231638 (1)

الارصاد : فجر الغد ثلوج ممزوجة بالامطار جنوب المملكة

2202121151945282623302

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن غداً وفرصة لتساقط الثلوج

2b121ad4-aab4-40d3-b2f0-3eb19322dd94

الارصاد : ثلوج على قمم الجبال فجر الخميس

320205131624650050658

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

تفاصيل الحالة الجوية غداً

2202121112823380780078

المملكة على موعد مع منخفض جوي

أخبار متعلقة
4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد : كتلة هوائية رطبة وأمطار الاربعاء القادم

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد : أمطار خفيفة متوقعة مساء اليوم جنوب المملكة

1d1810fe-b822-444d-b7f5-78fe4058e45c

بدء تأثير المنخفض الجوي القطبي على المملكة

82587590-8bd8-4e2a-b22c-54a6077256e1

منخفض قطبي بارد جداً يبدأ بالتاثير على المملكة اليوم

2ef5fbb3-06de-42a5-8bf0-0f1a5d17b5fc

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

220217195552426641822

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين