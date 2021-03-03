تفاصيل الحالة الجوية اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة نهار اليوم وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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وليلا تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض الحرارة وتتزايد كميات الغيوم لتسود أجواء باردة جداً وغائمة، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات ما بعد منتصف الليل تمتد تدريجياً الهطولات لتشمل أغلب الأنحاء الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .





