الجمعة 09-04-2021
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الجمعة، 09-04-2021 09:30 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد وانخفاض حاد على درجات الحرارة غدا

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الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر تدريجياً الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة في اغلب مناطق المملكة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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وتكون الأجواء باردة ليلاً في المرتفعات الجبلية واقل برودة في المناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل حاد وملموس، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون ممزوجة بالبرد في شمال المملكة في ساعات المساء والليل، وقد تشهد اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كلم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وتبقى الفرصة مُهيأة خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


كما يطرأ يوم الاثنين، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً خاصة في شمال ووسط المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتبقى الفرصة خلال ساعات النهار مُهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 - 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 6، وفي مرتفعات الشراه 17 - 5، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 9، وفي الاغوار الشمالية 26 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 14، وفي البحر الميت 29 - 15، وفي خليج العقبة 29 - 17 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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