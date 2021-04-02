الجمعة 02-04-2021
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الجمعة، 02-04-2021 09:37 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تثير الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

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وتكون الأجواء باردة جدا ليلاً في اغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتدريجيا مع ساعات الليل الاولى تضعف فرصة هطول المطر وتخف سرعة الرياح.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق وجنوب المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، ومن الهبات القوية المرافقة للرياح أحياناً في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة.


وترتفع يوم غدٍ السبت درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ يوم الأحد ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 11 - 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 7 - 4، وفي مرتفعات الشراه 8 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 4، وفي مناطق السهول 11 - 7، وفي الاغوار الشمالية 19 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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