الجمعة 23-04-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 23-04-2021 09:44 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد

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الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، حيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى الأجواء الأحد، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14، وفي مرتفعات الشراه 28 - 13، وفي مناطق البادية 36 - 19، وفي مناطق السهول 31 - 18، وفي الاغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 36 - 23 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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