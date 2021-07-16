الجمعة 16-07-2021
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الجمعة، 16-07-2021 09:51 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الاثنين وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في البادية والاغوار والعقبة.


وبحسب التقرير، تتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بكتلة هوائية حارة، وترتفع الحرارة وتصبح الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


ويشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة الأحد، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.


ويطرأ يوم الاثنين، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 - 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20، وفي مرتفعات الشراه 32 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 24، وفي مناطق السهول 35 - 24، وفي الاغوار الشمالية 39 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.


--(بترا)

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