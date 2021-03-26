الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 09:22 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع اعتباراً من ساعات الفجر سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وخلال منتصف النهار قد تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء أكثر برودة في أغلب المناطق ليلاً، ومع ساعات الليل الأولى تضعف فرصة هطول المطر وتتناقص كميات الغيوم، وتصبح الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.


وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول زخات المطر في شمال المملكة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار محلياً بسبب الرياح النشطة أحياناً في شرق وجنوب شرق المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.


وتبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة في معظم مناطق المملكة، وغائمة جزئياً خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.


وترتفع يوم الأحد درجات الحرارة قليلاً، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الاثنين، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 - 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 3، وفي مرتفعات الشراه 9 - 3، وفي مناطق البادية 14 - 5، وفي مناطق السهول 12 - 6، وفي الاغوار الشمالية 19 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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