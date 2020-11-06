تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الاحد.. تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول الأمطار، وتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية واجزاء من البادية.



وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء يوم الأحد لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 19 - 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 8، وفي مرتفعات الشراة 17 - 7، وفي مناطق البادية 21 - 13، وفي مناطق السهول 18 - 12، وفي الاغوار الشمالية 28 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 18، وفي البحر الميت 28 - 19، وفي خليج العقبة 29 - 19 درجة مئوية.

- -(بترا)

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