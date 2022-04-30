تفاصيل الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،الاثنين، الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني حيث تتحول الأجواء الى مغبرة في العديد من المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية.



اما يوم الثلاثاء يتعمق المنخفض الخماسيني، لتسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



ونوهت ادارة الارصاد الجوية أنه يستمر تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني، إلى ثالث أيام العيد وتكون الأجواء جافة، ومغبرة في العديد من المناطق .

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