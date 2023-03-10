تفاصيل الحالة الجوية في الأردن حتى الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء نهار اليوم الجمعة، مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة سابقا بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ حيث تسود أجواء مشمسة، ومعتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتبقى الأجواء يوم الأحد المقبل، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



ويطرأ الاثنين المقبل، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم الجمعة ما بين 20- 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6، وفي مناطق البادية 22 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 11، وفي الأغوار الشمالية 27- 15، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 27 - 14، وفي خليج العقبة 28 - 15 درجة مئوية.