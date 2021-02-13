تفاصيل الحالة الجوية في الايام القادمة

الوكيل الاخباري - واصلت مواقع الطقس العالمية اليوم السبت ولغاية الساعة الثامنة مساء تحديثاتها حول المنخفض القطبي القادم للمملكة مساء يوم الثلاثاء القادم .

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ادارة الارصاد الجوية اكدت ان مساء يوم الثلاثاء ستكون هناك تغييرات مفاجئة على الطقس حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس .

ووفق التحديثات الاخيرة وحسب المؤشرات فقد ظهر تعمق في المنخفض القطبي الذي سيؤثر على المملكة مما يعمل على تساقط الثلوج على مرتفعات متدنية فيما سيتم غداً اصدار التوضيح النهائي حول المنخفض القادم .

وتتابع الارصاد الجوية الحالة القادمة في وقت لم ترجح فيه ان تكون الثلوج كثيفة كما قالت بعض مواقع الطقس العالمية .







