تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء الجمعة، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 36 - 21، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 40 - 28 درجة مئوية.



وتبقى الأجواء السبت صيفية عادية بوجه عام مع بقائها حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



كما يطرأ الاثنين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة إلى حارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

