الجمعة 14-06-2024
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الجمعة، 14-06-2024 09:04 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم - تحذيرات

حرارة


الوكيل الاخباري - استمرار تأثر المملكة بالموجة الجافة والحارة لذا يبقى الطقس حار  فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار جداً في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية .


كما حذرت من خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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