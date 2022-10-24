تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.