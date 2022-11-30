الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 06:14 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الأربعاء، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح غربية خفيفة السرعة.


والخميس، تستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتكون الأجواء غالبا مشمسة الجمعة، ولطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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