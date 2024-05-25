تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الارصاد الجوية .

اضافة اعلان



وقالت الارصاد في نشرتها اليومية ان الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.