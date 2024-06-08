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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 08-06-2024 06:22 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

حرارة


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حارا نوعا ما في أغلب مناطق المملكة ، وأكثر حرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط على فترات وفق الأرصاد .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في أوقات الذروة ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية .


ودعت إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.


 




 

 


 

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