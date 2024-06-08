تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حارا نوعا ما في أغلب مناطق المملكة ، وأكثر حرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في أوقات الذروة ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية .



ودعت إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

