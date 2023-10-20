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الجمعة، 20-10-2023 08:17 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة حتى الاثنين

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الوكيل الإخباري - تسود اليوم الجمعة أجواء مشمسة ومعتدلة الحرارة بوجه عام، وتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 33 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.

 




 

 


 

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